غزة.. الاحتلال يقصف منزلًا يضم 40 فردًا من عائلة ظاهر (فيديو)

استهدف قصف نفذته المقاتلات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مبنى سكنيًّا في قطاع غزة؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، للجزيرة مباشر، بأن الاحتلال قصف منزلًا لعائلة ظاهر صباح اليوم، وهو ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيًّا غالبيتهم من النساء والأطفال، ولا يزال البحث عنهم تحت الأنقاض جاريًا.

ووقد أظهرت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في المكان المستهدف، أن القصف أدى إلى تدمير المبنى كليًّا، وتضرُّر العديد من المباني المجاورة. كما أظهرت تناثر محتويات المنزل خاصة ألعاب الأطفال.

وقال أحد الجيران، إنه لا يوجد في المنطقة شخص مطلوب، ويقصد أنه ليس فيها أحد من المقاومة الفلسطينية مطلوب للجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن البيت المقصوف كان غالبية من فيه من النساء والأطفال.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمنازل والمباني منذ فجر اليوم الاثنين، واستهدف مبنى كان يقيم فيه نحو 60 فلسطينيًّا، في منطقة الزوايدة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وضم المبنى عددا من النازحين من شمال القطاع، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط القطاع.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد نحو 18 ألف شهيد، و50 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.