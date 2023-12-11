لدفاعها عن مظاهرات داعمة لفلسطين.. إجبار رئيسة جامعة هارفارد على الاستقالة و500 أكاديمي يدعمونها

وقّع نحو 500 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد الأمريكية عريضة لدعم رئيسة الجامعة كلودين غاي التي أعلنت استقالتها أمس الأحد، مجبرة، بسبب دفاعها عن المظاهرات داخل الحرم الجامعي الداعمة لغزة، مؤكدة أن ذلك “حرية تعبير”.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن رئيسة الجامعة استُدعيت قبل أيام إلى لجنة التعليم والقوى العاملة بالكونغرس الأمريكي.

وخلال جلسة الاستجواب في الكونغرس، شبَّه عدد من أعضاء اللجنة دعوات بعض الطلاب المتظاهرين لانتفاضة جديدة، في إشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل عام 1987، بالتحريض على “ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم”.

وعندما سئلت غاي: هل هذا النوع من الشعارات يتعارض مع قواعد السلوك في جامعة هارفارد؟ أجابت “نحن نؤيد حرية التعبير حتى لو كان ذلك يتعلق بآراء مرفوضة ومهينة وبغيضة. عندما يتحول الخطاب إلى سلوك ينتهك سياساتنا، بما في ذلك السياسات المرتبطة بالتحرش أو التنمر، حينها نتخذ تدابير”.

لكن تعليق غاي لم يكن مقنعًا للجنة التي طالبتها بالاستقالة. وعقب ذلك اجتمع أكثر من 500 عضو بهيئة التدريس في جامعة هارفارد لدعم غاي، ووقّعوا عريضة تدعو إلى “أقوى مقاومة ممكنة للضغوط السياسية التي تتعارض مع الحرية الأكاديمية في هارفارد”.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة جامعة هارفارد، الذي سيقرر في نهاية المطاف مستقبل مسيرة رئيسة الجامعة.

واستدعت اللجنة في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري كلًّا من رئيسة جامعة بنسلفانيا إليزابيث ماغيل، ورئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) سالي كورنبلوث إلى جلسة “محاسبة رؤساء الجامعات ومكافحة معاداة السامية”.