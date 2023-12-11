نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات

كشفت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 142 فلسطينية، بينهن رضيعات ومسنّات من قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال البيان إن سلطات الاحتلال “تحتجز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجونها، بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري للقطاع”.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة في البيان، فإن الأسيرات محتجزات في سجون عدة، منها سجنا “الدامون وهشارون”.

وفي بيان سابق، قالت المؤسستان إنّ “الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحيّة”.

وأشار البيان إلى أن “مستوى التخوفات على مصير الأسرى في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرًا، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة”.

ولم يصدر تعليق من سلطات الاحتلال بشأن البيان المشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير حتى الآن.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، عن وجود 260 معتقلًا من غزة صنفتهم “كمقاتلين غير شرعيين”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفًا و997 شهيدًا، و49 ألفًا و229 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.