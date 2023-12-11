وسط قصف جوي ومدفعي.. أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في مدرسة للأونروا بمخيم جباليا (فيديو)

رصدت جولة للجزيرة مباشر، آثار الدمار داخل مدرسة للأونروا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، قصفها الاحتلال مساء أمس الأحد بقذيفة مدفعية أدت إلى دمار جزء من عيادة المدرسة.

وظهرت أعمدة الدخان من أحد مصانع المخيم التي استهدفها الاحتلال، وآليات الاحتلال الإسرائيلي وهي في جانب من المخيم.

وتكتظ مدرسة الأونروا بعدد كبير من النازحين، وسط غياب لممثلي المنظمة الإنسانية، وغياب الطعام والشراب وجميع أشكال الإغاثة.

وقال مسنّ لجأ إلى المدرسة، إن الاحتلال قصفها أمس وتسبب في شرخ كبير في الحائط، ولكن بالرغم من ذلك فإن النازحين لم يغادروها معتبرين أنها الملاذ الآمن في جباليا.

مسن فلسطيني في مخيم #جباليا: أنا من مواليد الـ40 والحمد لله صامد في بلدي#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/gfiMnJNkM6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023

وأضاف المسنّ للجزيرة مباشر “يوجد في الغرفة الواحدة 11 فردًا، بينما كل ما نملكه حاليًّا هو عبوة فول وعبوة فاصوليا”، مشيرًا إلى أنه لم يأكل الخبز منذ أكثر من 20 يومًا، وهو ما يعكس الواقع المأساوي لسكان شمال غزة.

وخلال الهدنة الإنسانية المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ورغم مطالب وصول المساعدات إلى شمال القطاع، فإنه لم يصل منها إلا النزر اليسير.

"اعتقلت الشباب وطردت العائلات".. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر العائلات النازحة على مغادرة مدارس الإيواء في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمالي غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/27KkvzFPc4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 11, 2023

وتم تقسيم ردهة وأروقة المدرسة إلى غرف صغيرة مغطاة بالأقمشة، لتستوعب الأعداد الكبيرة من الأسر التي نزحت إليها، خاصة النساء والأطفال.

ويتعرض مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، لقصف عنيف من قوات الاحتلال على مدار الأيام القليلة الماضية وحتى صباح اليوم، إضافة إلى إلقاء العديد من قنابل الغاز عليه.

ويشهد مخيم جباليا ومحيطه اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد تركزت الاشتباكات في مناطق “أبو شرار” و”أبو شرخ” و”الفالوجا” و”الشيخ زايد” و”بركة أبو راشد” ومفترق “الشهداء الستة”، وهي مناطق تحيط بمخيم جباليا وتتمركز فيها القوات الإسرائيلية.