سياسة|فلسطين

الجزيرة تدين قتل الجيش الإسرائيلي والد الزميل الصحفي أنس الشريف

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12/12/2023-|آخر تحديث: 12/12/202312:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الزميل الصحفي بقناة الجزيرة أنس الشريف، في مخيم جباليا اليوم الاثنين، ما أدى إلى استشهاد والده”.

وتقدمت الشبكة في بيان مساء الاثنين “بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل أنس وعائلته، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

وأضاف بيان شبكة الجزيرة أن هذا الاستهداف يأتي “بعد سلسلة تهديدات تلقاها الشريف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محاولة لثنيه عن أداء عمله، وضمن سلسلة استهداف متعمدة لعائلات مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع للضغط عليهم بهدف تغييب الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال”.

وأكدت الشبكة أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.

واستُشهد والد الزميل أنس الشريف بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في وقت سابق الاثنين.

وقال الشريف للجزيرة إنه لم يتمكن من الوصول إلى منزل العائلة المدمر بسبب استمرار القصف بالمنطقة، مضيفًا أنهم لم يتمكنوا من دفن جثمان والده في مقابر العائلة بسبب كثافة القصف، واضطروا إلى دفنه في إحدى الساحات.

واستُشهد والدا مراسل الجزيرة في غزة الزميل مؤمن الشرافي و20 من أفراد أسرته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم جباليا.

كما استُشهد 19 فردًا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأسبوع تقريبًا، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلًا نزحوا إليه وسط القطاع.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أصيب مصور ومراسلة قناة الجزيرة في لبنان إيلي براخيا وكارمن جوخدار بقصف إسرائيلي على قافلة للصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، مما أسفر أيضًا عن استشهاد الصحفي عصام عبد الله الذي يعمل في وكالة رويترز، وإصابة صحفي آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر