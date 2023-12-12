القسام: دمرنا 7 آليات إسرائيلية وأوقعنا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، تدمير 7 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا.

وقالت القسام، في بيان نشرته على منصة تليغرام: “بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية، مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة “الملك – القائد” وناقلة جند يعتليها 3 جنود، والإجهاز على طاقمها”.

ووفق البيان فقد “اشتبك مجاهدو القسام مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة باز 3 وقتلوا عددًا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة آر بي جي وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونيا بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر قالت القسام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد (رعدية-تلفزيونية) في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.