بايدن: إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي وعلى نتنياهو تغيير حكومته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن “بدؤوا يفقدون الدعم”.

وقال بايدن إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي “أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل”، وإنها خلافًا لموقف واشنطن، ترفض حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وأضاف أنه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تغيير حكومته.

وشدّد بايدن، مساء الاثنين، خلال حفل في البيت الأبيض بمناسبة “عيد الأنوار” اليهودي، على وجوب أن يتوخى الإسرائيليون “الحذر” لأن “الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير في أي وقت”.

وألمح إلى وجود خلافات مع نتنياهو بقوله إن إسرائيل “في موقف صعب، ولديَّ خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن نتنياهو يضع على مكتبه صورة لهما معًا عندما كان عضوا شابًّا في مجلس الشيوخ، قائلًا إنه كتب على الصورة “بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي) أنا أحبك كثيرًا لكني لا أوافق على شيء مما تقوله”.

وأضاف بايدن “هذا الأمر لا يزال صحيحًا في يومنا هذا”.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قدّمت إدارة بايدن دعمًا عسكريًّا ودبلوماسيًّا قويًّا لإسرائيل، واستخدمت حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي مرات عدة لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.

لكن نتنياهو أقر، الثلاثاء، بوجود خلافات مع بايدن، قائلًا “نعم هناك خلاف بشأن اليوم التالي لحماس (مستقبل غزة بعد الحرب)، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن هذا أيضًا”.

وبينما ترغب واشنطن في أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، أعرب نتنياهو مرارًا عن رفضه هذا الخيار، وكشف عن اعتزام إسرائيل الاحتفاظ بـ”سيطرة أمنية” في القطاع.

وقال نتنياهو “أود أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل بأن تكرر خطأ أوسلو. بعد التضحيات الكبيرة التي قدّمها مواطنونا وجنودنا، لن أسمح بدخول غزة لأولئك الذين يقومون بتعليم الإرهاب ودعم الإرهاب وتمويل الإرهاب”.

وأضاف “غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان”، في إشارة إلى حركتي فتح وحماس.