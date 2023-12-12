كشفت الممرضة أماني أبو عوكل، التي لا تزال تعمل داخل مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة، عن انتهاكات الاحتلال بحق المستشفى وجميع النازحين والطواقم الطبية بعد اقتحامه صباح الثلاثاء.

وقالت أماني للجزيرة مباشر إن الاحتلال يحاصر المستشفى من جميع الجهات بالدبابات والقناصة في كل البيوت المحيطة بالمستشفى، وأشارت إلى منعهم من محاولة الخروج، إذ أصاب بالفعل -وفقًا لأماني- عددًا من الشبان الذين حاولوا الخروج من المستشفى.

وأكدت أماني أن الاحتلال اعتقل صباح اليوم جميع الرجال في المستشفى من النازحين والطواقم الطبية من سن 16 إلى 65 عامًا، وأمرهم بخلع ملابسهم، واحتجزهم في ساحة المستشفى، مضيفة “لا نتواصل معهم ولا نعرف مصيرهم”.

وأشارت إلى أن 8 ممرضات فقط هن من يتعاملن مع جميع المرضى في المستشفى، البالغ عددهم 65 مريضًا من الشباب والنساء، بالإضافة إلى 12 طفلًا في العناية المركزة و5 من الأطفال الخدَّج.

ونفت أماني ادعاءات الاحتلال بشأن وجود مسلحين في المستشفى، وقالت “لا وجود لأي مسلح فلسطيني في المستشفى ونتعامل فقط مع المرضى”.

وأضافت الممرضة بأسى أن كل ما تريده هي وجميع مَن في المستشفى من مرضى وطواقم طبية هو “الأمان” فقط، مشيرة إلى أن كل ما تقدمه الممرضات للمرضى في ظل الحصار ونقص العلاج هو “الدعم النفسي” فقط.

#عاجل | المتحدث باسم الصليب الأحمر في #غزة: – ستنهار كل القطاعات الإنسانية في غزة إذا استمرت الظروف الحالية

– ما يشهده شمال قطاع غزة الآن أسوأ بكثير من الوضع قبل الهدنة

– نعمل على توفير كل ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية وإرساله للمستشفيات#حرب_غزة pic.twitter.com/3YV82oaFes — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 12, 2023

حماس تستنكر

واقتحمت قوة من الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مستشفى كمال عدوان بعد 3 أيام من الحصار والقصف، وهو ما استنكرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الحركة في بيان إن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى كمال عدوان “محاولة يائسة لحمل أهلنا على الرحيل عن مناطقهم في الشمال بعد فشله المتكرر”.

وأضافت “سياسة قصف وحصار المستشفيات، والتدمير الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، هي جرائم موصوفة بموجب القانون الدولي والإنساني، تحدث بغطاء ودعم كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة فيها، ما يتطلب موقفًا دوليًّا موحَّدًا وجادًّا لوقف هذه الجرائم، وتفعيل آليات المحاسبة لهذا الكيان”.