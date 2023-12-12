بعد دعوات داعمين لفلسطين إلى مقاطعتها.. زارا تأسف لحدوث “سوء فهم”

قالت شركة زارا للأزياء، اليوم الثلاثاء، إنها تأسف لسوء الفهم الذي أثارته حملة إعلانية ظهر فيها عارضون من دون أطراف وتماثيل ملفوفة بأكفان، وهو ما أثار دعوات إلى مقاطعة الشركة أطلقها نشطاء داعمون لفلسطين.

وقالت زارا في منشور عبر حسابها على موقع إنستغرام “لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها”.

وشهد الحساب نشر عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، كثير منها يتضمن أعلاما فلسطينية، وصار وسم #قاطعوا_زارا من بين الأكثر تداولا على منصة إكس.

وكان ناشطون قد دعوا إلى مقاطعة العلامة التجارية الإسبانية “زارا” بسبب التصاميم التي اعتبروها مستوحاة من الحرب على غزة وداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت تصاميم الحملة صورا لعارضة أزياء وهي تحمل ما يبدو كفنا، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل صندوق محطم وكأنه تابوت وأمامها ما يظهر كأنه جثة في كيس موتى، كما أظهرت الصور مشاهد دمار وشخصا كأنه خارج من بين الركام.

وقال متابعون إن تصاميم إعلان “زارا” يبدو أنها مستوحاة من مشاهد الدمار والجثث في غزة والأكفان التي يجعل فيها المسلمون موتاهم قبل دفنهم.

وقالت الشركة “تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع”. وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة زارا على إنستغرام.

وقالت زارا عند إطلاق المجموعة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.