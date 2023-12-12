توفي بين يدي والده.. استشهاد طفل مريض في جنين عرقل الاحتلال وصوله لتلقي العلاج بالمستشفى (فيديو)

أظهر مقطع فيديو والد الطفل سمار يحمله في أحضانه ويسير على قدميه لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بين يديه

استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عامًا) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان أثناء العدوان على جنين شمالي الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة إلى 7 منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو بثته وزارة الصحة الفلسطينية والد الطفل سمار وهو يحمله في حضنه ماشيًا لنقله إلى المستشفى في حين تُصوره عدسات الصحفيين، لكنه توفي بين يديه.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 فلسطينيين بقصف لمسيَّرة إسرائيلية استهدف حي “السيباط” في البلدة القديمة بمدينة جنين، ثم أُعلن لاحقًا استشهاد اثنين آخرين متأثرين بإصابتهما بالإضافة إلى الطفل سمار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 70 مواطنًا ومواطنة من مخيم جنين في عدوانها المستمر على المخيم.

وبينما يصعّد الاحتلال حملته في الضفة الغربية، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من غزة في اليوم الـ67 من عدوانه على القطاع المحاصَر، وقالت الأمم المتحدة إن السكان هناك يعيشون في “جحيم على الأرض” مع استمرار الحرب.