جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن “تحرير” جثتي أسيرين من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تمكنه من إعادة جثتين لإسرائيليين كانوا أسرى داخل قطاع غزة

وقال الجيش إنه استطاع “تحريرهم” في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات “الشاباك”، وكشف عن هويتهم، وهم الرقيب زيف دادو والفتاة عيدان زخاريا.

وحذرت فصائل المقاومة في عدة مناسبات من أن القصف العشوائي لقوات الاحتلال على قطاع غزة تسبب في مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وسبق وأعلنت كتائب القسام عن مقتل أكثر من 50 أسير بسبب القصف، وكشفت بالأسماء والفيديو عن عدد منهم.