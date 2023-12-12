جيش الاحتلال الإسرائيلي: 20 جنديا قتلوا بنيران صديقة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 جنديا بنيران صديقة في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل 20% من عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية والذين أعلن الجيش، الثلاثاء، ارتفاع عددهم إلى 105 بين ضباط وجنود.

ونقلت الإذاعة عن الجيش قوله إن 13 جنديا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بعد أن جرى تحديدهم بالخطأ على أنهم مسلحون فلسطينيون.

وأوضحت أن بعضهم أصيب بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران جنود المشاة.

وكشفت أن أحد الجنود قتل نتيجة رصاصة طائشة أطلقها الجنود الإسرائيليون دون نية إصابته، كما قتل جنديان نتيجة حوادث دهس بالدبابات وناقلات الجند المدرعة، وقتل جنديان نتيجة إطلاق نار من رشاش على ظهر دبابة واثنان آخران، بشظايا ذخائر الجيش.

وبحسب الإذاعة، قال الجيش الإسرائيلي إن عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب أخرى.

واستدرك: لكن خلاصة القول هي أن الحوادث العملياتية وحوادث إطلاق النار الثنائية هي أحداث كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 105 ضباط وجنود منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت عن تفاوت كبير بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال، وما تظهره سجلات المستشفيات.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن العدد الذي أعلن عنه جيش الاحتلال يوم الأحد هو 1600 جريح منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، بينما أعلنت المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحا خلال نفس الفترة.

وتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” من أن عدد الجرحى من الجنود بلغ 5 آلاف جريح، وأكثر من 2000 اعترف الاحتلال رسميا بأنهم أصبحوا معاقين.