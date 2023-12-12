شاهد: اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إن مقاتليها يخاضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، الاثنين، عبر قناتها على تلغرام مقطع فيديو لمفارز الهاون التابعة لها “تدك تحشدات العدو في محاور التوغل ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وحصلت الجزيرة على مقطع فيديو لمعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة.

صور حصلت عليها الجزيرة لمعارك كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة pic.twitter.com/id7V0sdYW5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2023

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات أخرى مقتضبة عن:

دك تجمعات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

استهداف دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في محور شمال مدينة خان يونس.

قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف “تي بي جي”، مؤكدة وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

خوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا.

قصف “تل أبيب” مجددا برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

استهداف مستوطنة “نير اسحاق” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

دكّ تجمعات العدو المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرقي خان يونس بقذائف الهاون.

دكّ تجمعات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح الاثنين، مقتل 7 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الملعنة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 430 عسكريًّا.