شاهد: سكان جباليا يدفنون شهداءهم أمام البيوت وفي الطرقات بعد حصار الاحتلال للمخيم

نقل الصحفي محمود العوضية واقعًا مأساويًّا يعيشه سكان شمالي قطاع غزة في دفن شهدائهم مع حصار الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة والشمال من جميع الجهات.

والتقط الصحفي الفلسطيني بكاميرا هاتفه مشاهد لدفن الشهداء في أماكن غير معدة تمامًا لتتحول إلى مقابر جماعية.

ودفن الأهالي في مخيم جباليا شمالي القطاع شهداءهم في الطرقات وبجانب الأرصفة في الشوارع العامة وبين أزقة البيوت.

بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.. دفن شهداء غزة في مخيم جباليا في الطرقات العامة وتحت الأشجار#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/TINHHhA4xz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023

وتعرَّض مخيم جباليا لقصف عنيف على مدار الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم، حيث تدور معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة داخل المخيم.

وارتفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.