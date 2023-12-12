قس فلسطيني: إذا قُصفت جميع مساجد غزة ولم يوجد مؤذن فسأرفع الأذان بنفسي (فيديو)

أعرب القس الفلسطيني الأرثوذكسي أنطونيوس حنانيا عن تضامنه مع المسلمين في قطاع غزة في وجه القصف الإسرائيلي على القطاع المتواصل لليوم الـ67.

وسأل مدون فلسطيني القس حنانيا “هل سيرفع الأذان في غزة مجددًا إذا قصف الاحتلال المساجد هناك؟” ليجيب القس الذي كان مرتديًا الكوفية الفلسطينية “عندما تُقصف المساجد في غزة، ولا يكون هناك مؤذن، وأنا حاضر في غزة، سأرفع الأذان في الوقت المناسب”.

وأوضح أنه سيفعل ذلك “كرامة لإخوتي المسلمين، وكي نقول للعدو الصهيوني: على شروطنا مش على شروطكم”، في إشارة إلى الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين.

الكاهن الفلسطيني أنطونيوس حنانيا: إذا قصفت مساجد #غزة ولم يكن هناك مؤذن سأرفع الأذان نيابة عن إخوتي المسلمين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DwQzHVoeK2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023

ولاقت كلمة القس حنانيا إشادة واسعة على منصات التواصل.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن قصف الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، أدى لتضرر أكثر من 192 مسجدًا، بينهم نحو 56 دمروا تدميرًا كليًا.

وصباح الجمعة الماضية، تعرَّض المسجد العمري بقلب مدينة غزة إلى “دمار واسع عقب استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي”.

ويُعدّ “العمري”، الذي أُسس قبل أكثر من 1400 عام، من أكبر وأعرق مساجد غزة، وثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد الأقصى في القدس، وأحمد باشا الجزار في عكا، ويوازيه بالمساحة جامع المحمودية في يافا، وفق مصادر فلسطينية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالثة أقدم كنائس العالم- وسط مدينة غزة، ووصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على كنيسة برفيريوس التي نزح إليها الكثيرون بأنه “جريمة حرب”.

وارتفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.