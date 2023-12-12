قس فلسطيني: إذا قصفت جميع مساجد غزة ولم يوجد مؤذن سأرفع الآذان بنفسي (فيديو)

أعرب القس الفلسطيني الأرثوذكسي أنطونيوس حنانيا، عن تضامنه مع المسلمين في قطاع غزة في وجه القصف الإسرائيلي على القطاع المتواصل لليوم الـ 67.

وقام مدون فلسطيني بسؤال القس حنانيا “هل سيرفع الآذان في غزة مجددًا إذا قصف الاحتلال المساجد هناك؟” ليجيب القس الذي كان مرتديًا الكوفية الفلسطينية “عندما تقصف المساجد في غزة، ولا يكون هناك مؤذن، وأنا حاضر في غزة، سأرفع الآذان في الوقت المناسب”.

وأوضح أنه سيفعل ذلك “كرامة لاخوتي المسلمين، وكي نقول للعدو الصهيوني، على شروطنا مش على شروطكم”، في إشارة إلى الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين.

الكاهن الفلسطيني أنطونيوس حنانيا: إذا قصفت مساجد #غزة ولم يكن هناك مؤذن سأرفع الأذان نيابة عن إخوتي المسلمين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DwQzHVoeK2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023

ولاقت كلمة القس حنانيا إشادة واسعة على منصات التواصل.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط مدينة غزة، ووصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على كنيسة برفيريوس، والتي نزح إليها الكثيرون “بجريمة حرب”.

وارتفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.