قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لأيام (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة للجزيرة مباشر “إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام”.

وأضاف القدرة في مكالمة هاتفية مع الجزيرة مباشر إن “الاحتلال يتمركز في المستشفى وقام بفرز الرجال عن النساء وأخرج الطواقم الطبية والمرضى إلى ساحة المستشفى ونخشى اعتقال أو تصفية الكوادر الطبية”.

وذكر القدرة أن قوات الاحتلال تطلب من إدارة المستشفى والطواقم الطبية تسليم قطعة سلاح رجل أمن بالمستشفى، وهذا يعني أنها تريد تبرير اقتحام المستشفى بهذا السلوك الاجرامي وفبركة أكذوبة جديدة ونخشى أن يستخدم ذلك ذريعة ضد الطواقم الطبية والمستشفى”.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بموقف حازم لأجل حماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان “حيث نخشى من ارتكاب الاحتلال حماقة جديدة كما حدث في مجمع الشفاء الطبي، والمستشفى الإندونيسي”.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال أراد أن ينهي الوجود الصحي في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، مطالبا بردع “السلوك الإجرامي للاحتلال تجاه المستشفيات”.