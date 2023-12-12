قيادي بحماس: غزة شهدت 25 مجزرة خلال يومين والعدوان طال المساجد والكنائس ومحال ألعاب الأطفال (فيديو)

أسامة حمدان: لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال اليومين الماضيين 25 مجزرة في غزة، وإن عدوانه طال المساجد والكنائس وحتى محال ألعاب الأطفال.

وأكد في مؤتمر صحفي من بيروت، مساء الثلاثاء، أنه لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار، وأن الشعب الفلسطيني يرفض مخططات التهجير.

أبرز تصريحات حمدان:

عدوان الاحتلال طال المساجد والكنائس وحتى محال ألعاب الأطفال.

الاحتلال مجرد من القيم الإنسانية وبات على الغرب أن يعلن براءته.

العدو الصهيوني ارتكب خلال اليومين الماضيين 25 مجزرة.

288 شهيدا في الضفة و4200 معتقل منذ السابع من أكتوبر.

العدو الصهيوني فشل منذ 7 أكتوبر في تحقيق أي نصر عسكري.

نجدد التأكيد على رفض شعبنا مخططات التهجير.

لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار.

شعبنا يريد أن يتحرر من الاحتلال وشبع من كذبة رغد العيش.

على فرنسا وأوروبا إعادة النظر في دعم الكيان الصهيوني.

وارتفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.