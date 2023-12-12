قيادي بحماس: لن نقبل إدارة السلطة لغزة إذا جاؤوا على ظهر دبابة إسرائيلية (فيديو)

محمد نزال: حماس ستبقى هي التي تدير القطاع بالتوافق مع أي قوة فلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال أن الحركة لن تقبل إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة “إذا جاؤوا على ظهر دبابة إسرائيلية”.

وقال في مقابلة مع الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء “يمكننا الاحتكام للانتخابات بعد الحرب لإدارة قطاع غزة أو المشاركة مع أي قوة فلسطينية”.

وهذه أبرز تصريحات نزال خلال المقابلة:

ليست هناك حالة اسمها ما بعد حماس والحركة لن تزول من الوجود.

حماس ستبقى هي التي تدير القطاع بالتوافق مع أي قوة فلسطينية.

يمكننا الاحتكام للانتخابات بعد الحرب لإدارة قطاع غزة أو المشاركة مع أي قوة فلسطينية.

لن نقبل إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة إذا جاؤوا على ظهر دبابة إسرائيلية.

وتُعَد حماس من أبرز حركات المقاومة على الساحة الفلسطينية، وقد خاضت تجربة المشاركة السياسية في 2006 وفازت في الانتخابات، ثم تولّت إدارة قطاع غزة في 2007 بعد اشتباكات مع السلطة الفلسطينية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من غزة في اليوم الـ67 من عدوانه على القطاع المحاصَر.

وارتفع عدد شهداء العدوان إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحوّلت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي قطاع غزة عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.