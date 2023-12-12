“لم نمر قط بأي شيء مماثل”.. مسؤولة طبية إسرائيلية تكشف الأرقام الحقيقية لجرحى الجيش (فيديو)

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن ارتفاع وفجوة كبيرة في عدد إصابات جنود الجيش الإسرائيلي التي أعلنت عنها السلطات وبين التي وصلت فعليا للمستشفيات.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية ليمور لوريا أن 5 آلاف جندي مصاب موجودون في المستشفيات منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بمعدل يبلغ 60 إصابة يوميًّا.

ومن بين هذا الرقم الكبير، اعترف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ألفي جندي فقط منذ بدء الحرب، وهو ما يتنافى مع أرقام الإصابات التي تكشف عنها المستشفيات.

وقالت ليمور إن 58% من الجرحى إصاباتهم خطرة، معظمها في اليدين والقدمين، و12% من الإصابات في أجهزة الجسم الداخلية، كما أصيب 100 على الأقل بالعمى، في حين يعاني 75% صدمات نفسية مباشرة، وأكدت للصحيفة “لم نمر قط بأي شيء مماثل”.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 420 من أفراده منذ السابع من أكتوبر، في حين يشير محللون عسكريون إلى أن العدد ربما يكون أكبر بكثير.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت في تقرير وجود فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال وقوائمهم في المستشفيات.

وذكرت هآرتس أرقام الجنود المصابين في المستشفيات “1949 بمستشفى بئر السبع، و178 بمستشفى أسوتا، و148 بمستشفى إيخلوف في تل أبيب، و181 بمستشفى رمبام في حيفا، و139 بمستشفى شعاري تسيديك في القدس، و1000 بمستشفى سوروكا في الجنوب، و500 بمستشفى شيبا في الجنوب”.