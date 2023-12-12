متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: الوضع كارثي والمساعدات التي تصل إلينا تُمثل 3% من احتياجاتنا (فيديو)

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران إن الوضع “كارثي” في جميع مستشفيات قطاع غزة بعد خروج 70% منها من الخدمة.

وأضاف الدقران في مداخلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن عدد الإصابات التي تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى يفوق عدد الأسرّة المتاحة بخمسة أضعاف.

أبرز تصريحات المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة مباشر:

الوضع كارثي في جميع مستشفيات القطاع مع خروج 70% منها من الخدمة.

عدد الإصابات التي تصل إلى المستشفى يفوق عدد الأسرّة المتاحة بخمسة أضعاف.

معظم الإصابات التي تتوافد إلى المستشفى من الأطفال والنساء.

نقدّم خدماتنا إلى 900 ألف نسمة في المحافظة الوسطى مع شح المساعدات.

المساعدات التي تصل إلينا تمثل 3% فقط من احتياجاتنا الطبيعية.

غياب المياه النظيفة وأزمة الصرف الصحي أدت إلى تفشي الأمراض وهو ما يضغط علينا.

احتياجاتنا الطبية تتزايد مع وصول أعداد كبيرة من المرضى ونعاني أوضاعا كارثية.

سيارات الإسعاف المتوفرة غير كافية لنقل المرضى والمصابين إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع أعداد ضحايا الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 18 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف جريح.