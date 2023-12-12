مدير الصحة في غزة: الاحتلال قتل اثنين من الأطقم الطبية حاولا إجراء مكالمة هاتفية (فيديو)

قال الدكتور منير البرش، مدير وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات في شمال القطاع تعيش واقعًا مريرًا، في ظل القصف المتواصل للاحتلال واستهدافه للمستشفيات والأطقم الطبية.

وتحدث البرش، للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، عن مستشفى العودة شمال القطاع، وأشار إلى إن الاحتلال يحاصرها من جميع الجوانب بالدبابات والقناصة.

وقال إن الاحتلال قتل اثنين من العاملين في المستشفى مساء أمس الإثنين، خلال محاولتهم الصعود فوق المبنى لإجراء مكالمة هاتفية، وجرى دفنهم داخل المستشفى، نظرًا لقتل الاحتلال أي أحد يخرج ويدخل للمستشفى، وهو واقع الكثير من مستشفيات شمال القطاع.

4 غرف عمليات ومئات الجرحى

وشدد البرش على أن مستشفى العودة لها أهمية خاصة، إذ أنها الوحيدة في الشمال التي تعالج جراحة العظام، وفي ظل هذا الحصار، سيلقى عدد كبير حتفه بسبب عدم تلقي العلاج.

وأضاف “المستشفيات في الشمال تعمل بقدرات بسيطة جدًا، مستشفى الأهلي المعمداني لا يوجد به غير 4 غرف للعمليات فقط، بينا يوجد مئات الجرحى في ممرات المستشفى ملقيين على الأرض ينتظرون العلاج”.

وأوضح البرش أنه يوجد في غزة أكثر من 8 آلاف جريح في حاجة ملحة للعلاج خارج القطاع، مطالبًا بضرورة نقل هؤلاء عبر مصر لتلقي العلاج المناسب والضروري.

بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.. دفن شهداء غزة في مخيم جباليا في الطرقات العامة وتحت الأشجار#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/TINHHhA4xz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023

وشدد البرش على استهداف الاحتلال للكوادر الطبية، وقال “أمس قنصوا الدكتور أشرف أبو مهادي في رأسه، وهو الآن في حالة خطيرة جدًا ويجب إجراء عملية له، لكننا لا نستطيع فعل أي شيء بسبب عدم وجود الأجهزة والمواد الطبية المناسبة”. مشيرًا إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 296 من الكوادر الطبية حتى الآن.

وأثناء مداخلة البرش، قصف الاحتلال محيط المستشفى، وسمع دوي انفجارات كبير على الهواء مباشرة، وقال البرش إن القصف يبعد 20 مترًا فقط عن المستشفى، كما أن الشظايا تناثرت داخل المستشفى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة من أكثر من شهرين، أسفرت حتى الآن عن 18412 شهيدًا و50100 جريحًا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.