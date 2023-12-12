مسؤول بمستشفى كمال عدوان: الاحتلال أخرج الرجال وأمرهم بخلع ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة (فيديو)

قال الدكتور حسام أبو صفية، رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إن الاحتلال أخرج جميع الرجال من المستشفى، وأمرهم بخلع ملابسهم، واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال أطلق النار عشوائيًّا لحظة اقتحامه المستشفى، واعتقل ما بين 70 و100 من الطواقم الطبية بجميع التخصصات.

أبرز تصريحات أبو صفية:

الاحتلال طلب من إدارة المستشفى نقل مصابين من مكان إلى آخر.

المستشفى بدون ماء أو طعام أو وقود ونواجه وضعا صعبا للغاية.

الاحتلال طلب تفتيش المستشفى بحثا عن أسلحة.

المستشفى محاصر من جميع الجهات والمنازل المحيطة تعرضت لقصف.

الاحتلال أخرج جميع الرجال وأمرهم بخلع ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

الأسلحة التي عثر عليها الاحتلال تعود إلى أمن المستشفى.

الاحتلال اعتقل ما بين 70 و100 من الكوادر الطبية بجميع التخصصات.

الاحتلال أطلق النار بشكل عشوائي لحظة اقتحامه المستشفى.

ما حدث في مستشفى الشفاء تكرر معنا وسيتكرر مع جميع مستشفيات غزة.

وبعد قصفه وحصاره عدة أيام، أعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان، وجمعت الرجال بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى وسط مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم.

وقبل أيام، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال جيش الاحتلال لعشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليًّا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا.

وارتفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.