نيويورك.. وقفة للاحتجاج على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

شهدت مدينة نيويورك وقفة أمام مبنى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، احتجاجا على استخدام واشنطن قبل أيام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع محتجون بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس اليوم الثلاثاء، أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها شعارات مثل أوقفوا الاحتلال، ووقف إطلاق النار الآن، وقاوموا الاحتلال.

وردد المحتجون هتافات مثل فلسطين حرة، وأوقفوا الاحتلال كليًّا، وأعيدوا للفلسطينيين أرضهم، ونعم لليهودية ولا للصهيونية، وفلسطين ستتحرر.

واحتج المشاركون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وأدى بعض المتظاهرين الصلاة أمام مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

واستمر الاحتجاج الذي جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، في شوارع منطقة مانهاتن.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس الاثنين أكثر من 18 ألف شهيد ونحو 50 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.