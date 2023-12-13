أطفال يرتجفون من الخوف والصدمة بعد إصابتهم جراء قصف إسرائيلي على خان يونس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء استهداف منزل في منطقة حي الأمل غربي المدينة.

وكان معظم المصابين أطفالًا ورضعًا تعرضوا لإصابات مختلفة في مناطق عدة من أجسادهم.

وظهر في الفيديو الأطفال وهم يرتجفون بسبب القصف، في حين يحاول الأطباء طمأنتهم وتقديم العلاج لهم.

ومن بين الجرحى طفل ظل يرتجف بشدة وهو يردد “مش قادر أحرك حاجة”، ثم تساءل “رح أضلني عايش أنا؟”.

وأفاد مصدر طبي للجزيرة بأن أكثر من 40 شهيدًا بينهم 10 أطفال وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعيش في قطاع غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني، يعانون بالأساس أوضاعًا كارثية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

وردًّا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت زهاء 5430 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفًا و412 شهيدًا، و50 ألفًا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.