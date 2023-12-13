أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في غزة جراء غرق خيامهم بمياه الأمطار (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون بجوار المستشفى الكويتي في رفح جنوبي قطاع غزة إثر هطول الأمطار وغرق الخيام التي يعيشون فيها.

وأدى هطول الأمطار إلى غرق معظم الخيام التي أوى إليها النازحون هربًا من القصف المدمر لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أحد النازحين من داخل خيمته التي غمرتها مياه الأمطار للجزيرة مباشر “صحينا من النوم على مطر وبرد وتبلل الأغطية والمفروشات”.

وأضاف “إذا كان هذا وضع خيمتنا التي تحمي شيئًا من المطر، فما بال الناس الذين يعيشون في خيام لا تقي شتاءً ولا صيفًا ويعيشون في الشوارع وخيامهم عبارة عن خشبة وقطعتين من النايلون؟”.

وقال نازح آخر “صحينا على غرق الخيمة، والأحرمة غرقانة والمخدة غرقانة، بدل ما الخيمة تؤوينا مش لاقيين حاجة تؤوينا”.

وقال نازح “هذه معاناة جديدة نعانيها بعد معاناة الاستهدافات وهدم بيوتنا وهدم كل الأماكن التي ممكن أن ننزح إليها المدارس وكل شيء، صارت الخيمة المكان الذي نبرد فيه، صحينا في نصف الليل لقينا الخيمة غرقانة وكل أغراضنا غرقانة”.

وأضاف “هذه معاناة جديدة تضاف إلى المعاناة التي نعيشها كل يوم من استهدافات وموت بطئ وموت سريع بالقصف. المعاناة زادت، وكل يوم بتزيد”.