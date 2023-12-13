“احسدوني على النعمة”.. كلمات مؤثرة لأم مكلومة استشهد أطفالها وعائلتها في غزة (فيديو)

بمزيج من الحزن والرضا، رثت أم فلسطينية أولادها وعائلتها الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت الأم المكلومة تبكي في لحظة وتبتسم في أخرى، وتقول “من مثلي أنا؟ أمي شهيدة وأبوي شهيد وإخوتي شهداء وأولادي شهداء، وكل عيلتي شهداء، مين قدي يا ناس، احسدوني يا عالم على النعمة اللي أنا فيها”.

وبينما تنهمر في البكاء، كررت الأم قول “الحمد لله إنك اخترتني، يا رب أكمل حياتي برضاك”، مضيفة “ولا واحد صغير خلولي، كل أولادي الصغار (استشهدوا)، ولا واحد صغير أحضنه، كلهم أخذوهم”.

"ولا واحد صغير خلولي أحضنه".. كلمات مؤثرة لفلسطينية مكلومة استشهد أطفالها وعائلتها جراء قصف الاحتلال على قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nPzMRT4myM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2023

ويواصل جيش الاحتلال قصه العنيف على غزة في اليوم الـ68 من الحرب على القطاع المحاصَر.

واشتد القتال في محاور عدّة بقطاع غزة لا سيّما الشجاعية وخان يونس، وصباح اليوم الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين معظمهم ضباط في كمين للمقاومة، ما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 444 قتيلًا، في حين تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 18608 شهداء -نحو 70% منهم أطفال ونساء- و50594 مصابًا.