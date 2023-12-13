استطلاع آليات من الداخل وصرخات الجنود.. اشتباكات بين القسام والاحتلال في خان يونس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عمليات استطلاع من داخل آليات الاحتلال المتوغلة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وخلال المقطع، قام مقاتلان من كتائب القسام بالاقتراب من إحدى آليات الاحتلال قبل أن يقوم باعتلائها وتفقّدها، وبعدها قام أحد المقاتلين بنزع علم لجيش الاحتلال كان مثبتًا فوق أحد المباني وألقاه على الأرض.

وأظهر المقطع اشتباك مقاتلي كتائب القسام مع قوة من جنود الاحتلال متحصّنة داخل إحدى المدارس.

وكانت صرخات جنود الاحتلال تسمع بوضوح بعد أن اقتحم مقاتلو القسام غرف المدرسة وأطلقوا الرصاص على القوة المتحصنة.

ووثق مقطع الفيديو أيضا عمليات تفجير دبابات وآليات للاحتلال في مواقع عدّة.

ونشرت كتائب القسام، في وقت سابق الأربعاء، مقطع فيديو لاستهداف مقاتلي القسام لآليات وجنود الاحتلال في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأظهر المقطع تدمير آلية للاحتلال واستيلاء كتائب القسام على معدات وأسلحة خاصة بقوات الاحتلال.

وفي إحدى اللقطات يظهر أحد مقاتلي كتائب القسام وهو يقف فوق بقايا إحدى الآليات التي تم تدميرها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين بينهم 7 ضباط في المعارك في حي الشجاعية في غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن 114 عسكريًّا قُتلوا منذ أن بدأ عملياته البرية في قطاع غزة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 444 عسكريا.