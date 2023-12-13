استولوا على معدات وأسلحة الجنود.. مقاتلو القسام يواصلون استهدف آليات الاحتلال شرق مدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقطع فيديو لاستهداف مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام إن الفيديو للمعارك في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ويظهر الفيديو استهداف مقاتلي القسام لآليات ودبابات وجنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية المضادة للدروع.

كما يظهر المقطع تدمير آلية للاحتلال واستيلاء كتائب القسام على معدات وأسلحة خاصة بقوات الاحتلال.

وفي إحدى اللقطات يظهر أحد مقاتلي كتائب القسام وهو يقف فوق بقايا إحدى الآليات التي تم تدميرها.

ويأتي نشر الفيديو، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، مقتل 10 عسكريين بينهم 7 ضباط في المعارك في حي الشجاعية في غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن 114 عسكريًّا قُتلوا منذ أن بدأ عملياته البرية في قطاع غزة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 444 عسكريا.