البخيتي: لا التحالف الدولي ولا السفن الحربية الإسرائيلية تهدد الحوثيين (فيديو)

هدد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثي، تشكيل الولايات المتحدة وإسرائيل مع دول في المنطقة لتحالف يضم قوة خاصة لردع استهداف “الحوثيين” للسفن الإسرائيلية.

وقال البخيتي، للجزيرة مباشر، إن جماعة الحوثي لديها “خيارات واسعة وأوراق ضغط موجعة للدول التي ستشارك في أي تحالف دولي ضدنا”، من بينها “خطوط نقل النفط والغاز التي ستكون هدف للقوات المسلحة اليمينة”.

وعلق البخيتي على إرسال إسرائيل سفينة حربية للبحر الأحمر، وقال إن هدف الاحتلال من هذا التحرك هو “إعلامي”.

وأضاف “لو كانت مفيدة للكيان، لقامت بإرسالها منذ بداية استهدافنا لهم، أيضًا هناك الكثير من السفن والبوارج الأمريكية والفرنسية والبريطانية موجودة في البحر الأحمر والبحر العربي، ولكنها غير قادرة على منعنا من تنفيذ إجراءاتنا المتعلقة بمنع الملاحة البحرية نحو الكيان الغاصب”.

الناطق العسكري لسرايا القدس في غزة تحدث عن شعب اليمن وعن أنصار الله بافتخار كبير جدا وهذا والله يسعدنا كثيرا أن نكون سندا وعونا حقيقيا لإخواننا في غزة، ونحن يا أبطال غزة وابطال الإسلام نقول لكم كما قال قائدنا ((بودنا كما يعلم الله أننا إلى جواركم نقاتل معكم جنبا إلى جنب وكتفا… pic.twitter.com/ulOK2m0aRE — الدكتور احمد مطهر الشامي (@drahmedalshami) December 12, 2023

ويرى البخيتي أن توسيع رقعة الصراع ليس في مصلحة الغرب “بل يخشى من ذلك”، كما أن توريط دول عربية لن يكون في مصلحة تلك الدول، “لأننا في المقابل سنستهدفهم”، مضيفًا “لو كان بمقدورهم منع عملياتنا العسكرية لفعلوا ذلك من أول أيام تدخلنا العسكري”.

وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين على أن الحركة “غير قلقة من أي تصعيد” من قبل إسرائيل أو الدول الغربية، كما شدد على استعداد الحركة لمواجهة أي تحالف غربي.

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى عن ارسال السفينة الحربية “ساعر 6” للإبحار في البحر الأحمر، وذلك ردًا على استهداف الحوثي لجنوب إسرائيل بالصواريخ الباليستية، فضلًا عن استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تبحر للموانئ الإسرائيلية.

وأعلن الحوثيون دعمهم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية ضد السفينة “استريندا” التابعة للنرويج، التي كانت تحمل شحنة نفط إلى إسرائيل.

وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول، تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية، مما دفع مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى التدخل، كما استولى الحوثيون الشهر الماضي على سفينة إسرائيلية.

وقال الحوثيون يوم السبت الماضي إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.