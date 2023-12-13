القسام تستهدف 8 دبابات إسرائيلية وناقلتي جند في خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تدمير 8 دبابات إسرائيلية وناقلتي جند في خان يونس، وإيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديًّا في كمين وسط غزة.

وقالت القسام في بيان نشرته على منصة تليغرام “كتائب القسام تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف ‘الياسين 105’ وعبوات ‘شواظ’ والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس”.

وفي بيان آخر، قالت القسام إنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية. وفي بيان ثالث، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها.

وفي بيان رابع، قالت الكتائب “تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس وسط قطاع غزة من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جنديًّا في كمين محكم والاشتباك معهم من نقطة صفر، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية القسام وسرايا القدس المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 عسكريًّا بين ضابط وجندي في معارك قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة إلى 619 منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.