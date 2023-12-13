المتحدث باسم سرايا القدس: لو اجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا (فيديو)

قال الناطق باسم سرايا القدس إن مصير الأسرى لدى المقاومة إما القتل بفعل قصف الاحتلال و”المحاولات الغبية لتحريرهم”، أو التبادل تحت سقف وقف إطلاق النار التام.

وأكد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في كلمة نشرها عبر تلغرام، مساء الثلاثاء، أنه “لو اجتمعت كل قوى الأرض، وقد اجتمعت، فلن تحرر أسيرًا واحدًا”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه استطاع “تحرير” جثتي إسرائيليَّين كانا أسيرين داخل قطاع غزة في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات “الشاباك”.

وأكد الجيش مقتل جنديين خلال عملية “تحرير” الجثتين، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين بين جنوده.

وحذرت فصائل المقاومة في مناسبات عدة من أن القصف العشوائي لقوات الاحتلال على قطاع غزة تسبب في مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام مقتل أكثر من 50 أسيرًا بسبب القصف، وكشفت بالأسماء والفيديو عن عدد منهم.

أبرز ما جاء في كلمة أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس: