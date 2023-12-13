بأغلبية 153 عضوا.. الأمم المتحدة تعتمدا قرارا يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة

صوتت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بين 193 دولة، لصالح مشروع قرار عربي إسلامي يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وصوتت 10 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

وتأتي الخطوة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنْ لها ثقل سياسي، وتعبّر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.