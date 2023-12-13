بأغلبية 153 عضوا.. الأمم المتحدة تعتمدا قرارا يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة
13/12/2023-|آخر تحديث: 13/12/202301:28 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
صوتت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بين 193 دولة، لصالح مشروع قرار عربي إسلامي يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
وصوتت 10 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
وتأتي الخطوة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنْ لها ثقل سياسي، وتعبّر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضوا
🛑 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار عربي إسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين
🛑 الجمعية العامة للأمم… pic.twitter.com/gMCNwn9Tqh
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات