تقارير عن حادث جديد وتبادل لإطلاق نار في محيط مضيق باب المندب

قالت مذكرة صادرة عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن زورقًا سريعًا يُقل مسلحين اقترب من سفينتين كانتا تبحران قبالة ساحل ميناء الحديدة في البحر الأحمر باليمن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتدخلت جماعة الحوثي اليمنية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وهاجمت السفن في الممرات الملاحية الحيوية، وأطلقت طائرات مسيَّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل لدعم المقاومة الفلسطينية.

وتُنفذ قوات الحوثي عملياتها من مقرها في العاصمة اليمنية صنعاء حيث تستهدف السفن التي تقول إنها مملوكة لرجال أعمال أو شركات إسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ في إسرائيل، وتعرقل مرورها عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر.

وأعلنت الجماعة، أمس الثلاثاء، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد السفينة “استريندا” التابعة للنرويج، التي كانت تحمل شحنة نفط إلى إسرائيل. وأفاد المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان باستهداف الناقلة بصاروخ بحري.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ… pic.twitter.com/pwDviW5NPn — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 12, 2023

وقالت شركة أمبري إن ناقلة كيماويات ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن “تبادل لإطلاق النار” مع زورق سريع على بُعد 55 ميلًا بحريًّا قبالة الحديدة، مضيفة أن الزورق اقترب من الناقلة وبدأ بإطلاق النار على مسافة 300 متر.

وتابعت أنه تم التواصل مع الناقلة من قِبل جهة تدعي أنها البحرية اليمنية، وطلبت من السفينة تغيير مسارها لكن سفينة حربية تابعة “للتحالف” نصحت السفينة بالاستمرار في مسارها الحالي.

ولم توضح أمبري تحديدًا إلى أي تحالف كانت تشير، ولكن من المعروف أن فرقة عمل التحالف (إس تي إف) هي الذراع التنفيذية للتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية (آي إم إس سي) التي تم تأسيسها عام 2019 للتصدي للتهديدات التي تواجه الملاحة وتدفق التجارة.

وذكرت أمبري بعد وقت قصير من واقعة الناقلة أن الزورق السريع اقترب من ناقلة بضائع ترفع علم مالطا على بُعد 52 ميلًا بحريًّا قبالة سواحل الحديدة، وأضافت أنها ستقدم تحديثات عندما تكون ذات صلة.

وفي سياق منفصل، أبلغت منظمة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن وقوع حادث في بحر العرب على بُعد نحو 90 ميلًا بحريًّا قبالة مدينة الدقم الساحلية العمانية، ولم تقدّم مزيدًا من التفاصيل لكنها نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.