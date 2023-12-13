رغيف الخبز.. حلم يراود آلاف النازحين في غزة مع تفاقم أزمة نقص الدقيق والوقود (فيديو)

يقف النازحون في غزة في صف طويل بانتظار شراء الخبز الذي أدى نقص الوقود والدقيق إلى توقف إنتاجه في غزة، ما أدى إلى ندرة هذا الغذاء الأساسي وارتفاع أسعاره.

ويكافح الفلسطينيون من أجل تأمين الخبز وسط نقص الموارد والحرب المستمرة على القطاع في شهرها الثالث.

ويشير أحمد أبو صافي، نازح فلسطيني، إلى أن سعر رغيف الخبز الواحد يساوي شيكل، موضحا أن أسرته مكونة من 15 شخصا وأنه منتظر من ساعات الصباح الأولى للحصول على الخبز حتى يطعم أطفاله.

وأضاف: آتي إلى هنا مرة أخرى بعد الظهر وانتظر حتى غروب الشمس لشراء 10 أرغفة أخرى، مؤكدا عدم توفر المال الكافي لديه لإعالة أسرته، مما يضطره إلى بيع كوبونات المساعدات لشراء الخبز لأطفاله.

ويؤكد أبو صافي أن هذا الخبز رقيق لا يكفي أطفاله، لذا فهو بحاجة إلى إنفاق 60 شيكل يوميا (16 دولارًا) لشراء الخبز فقط، مشددًا على وجود أزمة حادة للحصول على الخبز في ظل عدم توفر الطحين لأنهم منعوا استيراده.

وقال أحد باعة الخبز وهو يصنع خبز الرقيق على الصاج إنهم يواجهون معاناة في توفير الطحين والحطب، مشيرا إلى بيعه رغيف الخبز بشيكل واحد مساندة منه للناس في ظل الأزمة بسبب الحرب في القطاع.