شاهد: جماهير نادي الأهلي الليبي ترفع صورة أبو عبيدة في المدرجات

رفعت جماهير نادي الأهلي طرابلس الليبي، أمس الثلاثاء، لافتات دعمًا للمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وخلال مباراة بين نادي الأهلي طرابلس أمام نادي المدينة، رفعت الجماهير صورة كبيرة لـ”أبو عبيدة”، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس”، بالإضافة لرفع الأعلام الفلسطينية، وهتفوا “بالروح والدم نفيدك يا أقصى”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُرفع فيها صورة “أبو عبيدة” في مباراة كرة قدم، حيث سبق ورفعتها جماهير نادي الإفريقي التونسي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما رفعت جماهير الإفريقي لوحة أخرى كتب عليها “ألا إن نصر الله قريب”، فيما لوّح مشجعون بأعلام فلسطين.

ويواصل جيش الاحتلال قصه العنيف على غزة في اليوم الـ68 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصَر، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 18608 شهداء -نحو 70% منهم أطفال ونساء- و50594 مصابًا.