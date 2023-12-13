شاهد: ضباط وجنود إسرائيليون في إحدى مدارس غزة قبل مقتلهم

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلًا ظهر فيه ضباط وجنود إسرائيليين قبل مقتلهم بكمين لكتائب القسام في قطاع غزة.

وأظهر التسجيل الجنود والضباط أثناء تمركزهم في إحدى المدارس بمنطقة الشجاعية شمالي غزة.

وجلس العسكريون الإسرائيليون على مقاعد داخل أحد الفصول في المدرسة وهم يتناولون طعامهم ويمزحون معًا.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين بينهم عقيد في لواء يفتاح وقائد كتيبة بلواء غولاني.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن 7 من العسكريين العشرة قُتلوا في سلسلة من الانفجارات أثناء تفتيش مبنى بحي الشجاعية في غزة.

وسائل عبرية تنشر تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين للفصائل الفلسطينية في شمالي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/YJ2UJTxRuA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 13, 2023

ومن بين القتلى 5 ضباط هم:

قائد الفرقة 13 في لواء غولاني المقدَّم تومر غرينبرغ.

قائد سرية بالفرقة 13 في لواء غولاني الرائد روعي ميلداسي.

قائد سرية بالفرقة 51 في لواء غولاني الرائد موشه أفراهام بار أون.

قائد فصيلة بالكتيبة 51 في لواء غولاني النقيب ليال هايو.

قائد سرية مقاتلين في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669) الرائد بن شيلي.

أما الجنود القتلى فهم:

الرقيب أول أوريا يعقوب.

الرقيب روم هيخت.

الرقيب آحيا داسكال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العقيد يتسحاق بن بسات (44 عامًا) وهو قائد كتيبة بلواء غولاني، قُتل الليلة الماضية في المعارك شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 444، منهم 114 قُتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بقطاع غزة في 20 أكتوبر.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على القطاع، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18412 شهيدًا و50100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.