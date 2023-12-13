شاهد: فتي فلسطيني يحمل جثمان طفلة وسط الأمطار والفيضانات شمالي غزة

حمل فتى فلسطيني جثة طفلة صغيرة وضعت في كفن والمياه تغمر ركبتيه وسط بركة من المياه غمرت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع صباح اليوم الأربعاء.

ويبدو من مقطع الفيديو أن الفتى كان يريد الوصول بالجثمان إلى مكان يستطيع دفنه بعيدا عن المياه الغزيرة التي غمرت المنطقة.

وتعرَّض مخيم جباليا لقصف عنيف على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تدور معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة داخل المدينة.

وارتفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 18412 والمصابين إلى 50100 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تحولت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي القطاع عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين.