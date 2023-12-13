شهداء وجرحى ومفقودون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وروضة أطفال جنوبي غزة (فيديو)

استشهد 7 وأصيب آخرون، فضلًا عن أعداد غير معلومة من المفقودين، جراء قصف إسرائيلي استهدف روضة أطفال ومنزلًا لعائلة العمودي فجر اليوم الأربعاء في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شاهد عيان إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المنطقة بصاروخين، وأضاف أن أعداد الشهداء والجرحى سترتفع مع استمرار انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأوضح شاهد عيان آخر أن المنزل كان يضم 30 نازحًا، مشيرًا إلى أنهم اضطروا للانتظار حتى الصباح ليتمكنوا من بدء انتشال الضحايا بسبب عدم وجود إمكانات كافية لديهم. وقال إنهم انتشلوا 4 أطفال أحياء، في حين استشهدت والدتهم.

واستشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر طبية في غزة للجزيرة بأن أكثر من 40 شهيدًا بينهم 10 أطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في حين أعلنت مصادر طبية نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، محذرة من تداعياته الكارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض.