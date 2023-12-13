طبيب بمستشفى كمال عدوان: الاحتلال اقتاد كل الرجال والطواقم الطبية والجرحى إلى جهة غير معلومة (فيديو)

قال رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية للجزيرة مباشر إن قوات اقتادت كل الرجال والطواقم الطبية والجرحى إلى جهة غير معلومة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع الجزيرة مباشر قال فيها: