“فاتورة قتلاكم سترتفع”.. حماس: كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزة مقبرة للغزاة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، الجيش الإسرائيلي من زيادة “فاتورة عدد قتلاه كلما زادت مدة وجوده بقطاع غزة”.

وقالت حماس “إعلان جيش الاحتلال مقتل 10 أغلبهم من الضباط ليلة أمس في الشجاعية شمال شرقي قطاع غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكد حجم الخسارة والفشل لقادته وجيشه”.

وأضافت أن المقاومة وكتائب القسام “توفي بوعدها بجعل غزة مقبرة للغزاة”. وزادت أن القيادة الإسرائيلية “الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة الجنود الذين يُقتلون ويصابون يوميًّا بالعشرات”.

وأردفت موجهة حديثها إلى جيش الاحتلال “لا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة وجودكم فيها زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخسران”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 9 ضباط وجنود قُتلوا في كمين بحي الشجاعية شرقي غزة فضلًا عن إصابة 4 آخرين. كما أعلن مقتل ضابط برتبة عقيد في معارك شمالي القطاع.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي معركة طوفان الأقصى ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفًا و412 شهيدًا، و50 ألفًا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.