لحظة إصابة طالب مدرسة في قلقيلية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل الاعتداء عليه واعتقاله (فيديو)

أصيب طالب مدرسة، صباح اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة الفتى أحمد عبد الرحمن ياسين (16 عامًا) بالرصاص الحي في القدم واعتقاله.

وأظهر فيديو لحظة إصابة الطالب بالرصاص واعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب. واندلعت اشتباكات أثناء اقتحام جيش الاحتلال مدينتي قلقيلية وجنين صباح اليوم.

وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين لليوم الثاني، الذي خلّف 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

ووسّع جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ليشمل معظم أحياء المدينة، كما حاصر عددًا من المنازل وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، برفقة جرافات تقوم بتدمير البنية التحتية.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددًا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، وفرض جيش الاحتلال حصارًا كاملًا على الحي، وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات.

كما قصفت قوات الاحتلال منزلين لعائلتي العموري والسمور في مخيم جنين، ومنعت الدفاع المدني من الوصول إلى المكان للسيطرة على الحريق، كما شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.