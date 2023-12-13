مبان مهدمة ومنازل متفحمة وسيارات محطمة.. قصف إسرائيلي عنيف يخلف دمارا واسعا في حي الجورن شمالي غزة (فيديو)

تعرَّض حي الجورن في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي عنيف خلّف دمارًا واسعًا في جميع أنحائه.

وقال الصحفي محمد أحمد إن أيًّا من المنازل والشوارع لم يسلم من قذائف المدفعية التي ظلت تقصف الحي طوال الليل.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر حجم الخراب الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي، إذ أصبح الحي عبارة عن مبان مهدمة ومساكن متفحمة وسيارات محطمة، وسط حسرة من الأهالي الذين بدؤوا بتفقد أملاكهم التي تركوها ليلًا في محاولة للنجاة بحياتهم.

كما ظهرت آثار شظايا القذائف واضحة على جدران المباني المهدمة. وأشار الصحفي محمد أحمد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قذائف مسمارية مليئة بالشظايا في القصف العشوائي.

وأشار أحد الأهالي إلى أن القصف دمر مبنى من 4 طوابق كان يسكن فيه أكثر من 100 فرد، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ، وقعوا بين شهيد ومصاب. كما دمر القصف مبنى كان يضم أكثر من 50 نازحًا من عائلات عدة.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، مما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد 18 ألفًا و412، وإصابة 50 ألفًا و100، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.