مشاهد للدمار الهائل في مستشفى الشفاء بقطاع غزة (فيديو)

سيارات متفحمة.. أسرة ومعدات طبية مدمرة بالكامل.. حفر عميقة جراء القصف الجوي والمدفعي.. مشاهد دمار وخراب توضح ما آل إليه مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة جراء ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم انعدام أبسط مقومات الحياة، وكذلك المقومات الطبية في مجمع الشفاء، استمر تواجد النازحين فيها. ونتيجة لذلك ظهرت مشاكل مثل تراكم القمامة ومخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدفت مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.

وتحولت مجمع الشفاء ومحيطه إلى أنقاض جراء الهجمات والمداهمات، في ظل تواصل الجهود لإجلاء الجرحى الذين ما زالوا في محيطه.