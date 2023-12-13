مكتب الإعلام الحكومي: آلاف الأطنان من المساعدات لأهالي غزة متكدسة على الجانب الآخر لمعبر رفح

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن آلاف الأطنان من المساعدات لأهالي غزة متكدسة منذ أسابيع على الجانب الآخر من معبر رفح، مطالبًا بإدخالها فورًا.

وقال البيان “يوجد آلاف أطنان المساعدات تم إرسالها من عشرات الدول لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ 68 يومًا على يد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف البيان “هذه الأطنان من المساعدات موجودة منذ أسابيع طويلة على الجانب الآخر من معبر رفح ولم تدخل حتى الآن للأسف، ومئات الأطنان منها تلفت وأصبحت غير صالحة”.

وطالب البيان بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري وعاجل وفي أسرع وقت ممكن، لأن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يحتمل كل هذه المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات.

وأشار البيان إلى أن أهالي غزة يعانون نقصًا حادًّا في الغذاء والماء والدواء، وأن غزة تقترب من المجاعة أكثر من أي وقت مضى، وأن هناك شهادات من محافظة شمال غزة بظهور ملامح مجاعة لدى آلاف الأطفال.

وأوضح البيان أن قطاع غزة “يحتاج يوميًّا إلى 1000 شاحنة من الإمدادات والمساعدات، مثل حليب الأطفال، والإمدادات الإغاثية والتموينية، والبضائع والسلع الأساسية للأسواق، والأجهزة الطبية، وآليات الإنقاذ والدفاع المدني، وكذلك يحتاج قطاع غزة يوميًّا إلى مليون لتر من الوقود كي نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تأهيل وتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية المختلفة مثل المخابز وآبار المياه ومحطات الشرب وغيرها من المرافق المهمة”.

وحذر البيان “المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وكل المنظمات الدولية المختلفة من خطر مواقفهم الموافِقة والمتماهية مع سياسة الاحتلال الرامية إلى تجويع وتعطيش وقتل الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأضاف “كما نحمّلهم كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المتواصلة، ونُذكّرهم بأن ممارستهم تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وكل المواثيق والأعراف الدولية”.

من جانبها، قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش بشمال سيناء في مصر التي تحمل مساعدات دولية لأهالى قطاع غزة، وصل إلى 299 طائرة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضى حتى اليوم.