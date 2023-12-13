هنية: أي ترتيبات في غزة دون حماس والمقاومة هي “وهم وسراب” (فيديو)

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن أي ترتيبات بشأن قطاع غزة دون المقاومة الفلسطينية هي “وهم وسراب”.

وقال في كلمة بثتها قناة “الأقصى” التابعة للحركة، مساء الأربعاء، إنهم منفتحون على أي مناقشات أو مقترحات لوقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني.

وأضاف أن تحالفات إسرائيل باتت على المحك، مؤكدًا صمود المقاومة الفلسطينية وقدراتها، مشيرًا إلى أنها تُوقع خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال بمناطق مختلفة في غزة وأن المعركة تقترب من نهايتها.

وفيما يلي أبرز تصريحات هنية:

حركة حماس كرّست كل ما لديها من إمكانات لتحقيق أهدافنا الوطنية.

المقاومة الفلسطينية تُوقع خسائر فادحة في صفوف العدو بمناطق مختلفة في غزة.

تحالفات العدو باتت على المحك.

نبذل جهودا مع المؤسسات الدولية من أجل التخفيف من معاناة شعبنا.

الشعب الفلسطيني في أي مكان هو هدف للاحتلال.

أود الإشادة بموقف الدول الأعضاء في اللجنة السباعية على جهودهم لوقف العدوان.

نرحب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة.

منفتحون على أي مناقشات أو مقترحات لوقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني.

أي ترتيبات في غزة دون المقاومة الفلسطينية هي وهم وسراب.

نؤكد أننا صامدون والمقاومة مقتدرة ونحن على ثقة أن الاحتلال إلى زوال.

هذه المعركة البطولية تقترب من نهايتها.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على غزة في اليوم الـ68 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصَر، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 18608 شهداء -نحو 70% منهم أطفال ونساء- و50594 مصابًا، فيما وسّع جيش الاحتلال عملياته في جنين شمالي الضفة الغربية.

واشتد القتال في محاور عدّة بقطاع غزة لا سيّما الشجاعية وخان يونس، وأعلنت كتائب القسّام دكّ غرف القيادة الميدانية للاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة، بينما أكّد الجيش الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين معظمهم ضباط في كمين للمقاومة، ما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 444 قتيلًا.