وول ستريت جورنال: إسرائيل تبدأ ضخ مياه البحر داخل أنفاق حماس في غزة

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في أنفاق حركة حماس بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن العملية ستستمر على الأرجح أسابيع.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق، في حين أبدى مسؤولون آخرون مخاوفهم من أن مياه البحر قد تُعرّض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

وقبل أسبوع، نقلت الصحيفة نفسها عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظامًا كبيرًا من المضخات قد يُستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها.

وذكر تقرير “وول ستريت جورنال” أن الجيش الإسرائيلي أكمل تقريبًا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بُعد نحو ميل إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.

وأفاد التقرير بأنه لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال مسؤول أمريكي عندما سُئل عن تقرير الصحيفة إنه من المنطقي لإسرائيل أن تعمل على جعل الأنفاق غير صالحة للاستخدام، وأنها تستكشف مجموعة من السبل لفعل ذلك.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولًا في الجيش الإسرائيلي أحجم عن التعليق على خطة غمر الأنفاق، لكنها نقلت عنه قوله “جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على نزع قدرات حماس الإرهابية بطرق مختلفة، باستخدام أدوات عسكرية وتكنولوجية متباينة”.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أول مرة بذلك الخيار الشهر الماضي، وذكرت أن المسؤولين لا يعرفون مدى قرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تنفيذ الخطة.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، تعليقًا على التقرير بشأن إغراق أنفاق غزة بالمياه، إن الجيش يتخذ مجموعة من الإجراءات الهندسية دون التعليق على التفاصيل.

بدورها، حذرت سلطة المياه الفلسطينية من “كارثة مائية وبيئية” في حال إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تهديداته بضخ مياه البحر في الأنفاق.

وقالت في بيان إن ذلك “سيتسبب في حدوث كارثة مائية وبيئية، وأخطار جسيمة خصوصًا على المياه الجوفية، قد يصعب تداركها مستقبلاً”.

وأشارت سلطة المياه إلى أن تنفيذ هذا التهديد “ستكون له آثار مدمرة على الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة، من حيث ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية بنسبة غير مسبوقة، وتدمير الخزان الجوفي”.

وقالت “ضخ مياه البحر أسفل القطاع في طبقات رملية سيؤدي إلى خلخلة وتمييع التربة الرملية، وبالتالي حدوث هبوط في سطح الأرض في العديد من مناطق القطاع، وهو ما ينذر بانهيار ما تبقى من منازل ومبان وبنية تحتية، إلى جانب انعكاس ذلك على زيادة نسبة الملوحة في التربة، مما سيجعلها غير قابلة للزراعة”.

ووفق سلطة المياه، يمتد الخزان الجوفي الساحلي على كامل مساحة قطاع غزة، ويُعَد المصدر الرئيسي في قطاع غزة الذي يعتمد عليه المواطنون لتلبية احتياجاتهم المائية لمختلف الاستخدامات.