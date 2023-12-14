أبو عبيدة يؤكد قتل 36 جنديا من قوات الاحتلال وتدمير 72 آلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قتل “36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضها” خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.

وقال أبو عبيدة في بيان نشره، مساء الخميس، عبر قناته على تليغرام إن مقاتلي كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، دمروا “72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا” خلال نفس المدة.

وأضاف أن مقاتلي القسام استهدفوا “القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة إلى عمليات القنص المحققة لجنودهم”.

وقال إن كتائب القسام استهدفت “مقرات القيادة الميدانية وغرفها ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل وإصابة 40 شخصاعلى الأقل خلال المعارك في قطاع غزة، فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية سقوط 20 فردا من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح .

وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء الخميس، إن 8 عسكريين أصيبوا “بجروح خطيرة” جراء المعارك في قطاع غزة.

وأوضح أن “4 مقاتلين من كتيبة الهندسة (603) فيلق الهندسة القتالية، ومقاتلا من الكتيبة 12 من لواء غولاني، ومقاتليْن من وحدة ماجلان 212 أصيبا بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة”.

وتابع: “كما أصيب ضابط في الكتيبة 82 من تشكيل سار مجولان بجروح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة”.

وذكرت القناة “12” المحلية أن المقدم شاحر بركائي قائد “الكتيبة 12” في لواء غولاني من بين الذين سقطوا جرحى في قطاع غزة، يوم الخميس.

عاجل | قناة 12 الإسرائيلية: المقدم "شاحر بركائي" قائد الكتيبة 12 في لواء غولاني من بين الجرحى اليوم في غزة pic.twitter.com/xMUwi1Ptde — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2023

وظهر الخميس، أعلن الجيش إصابة 36 جنديا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرفع عدد المصابين بين صفوفه منذ بدء العملية البرية إلى 648 جنديا، من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت مبكر الخميس مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في بيانات خلال يوم الخميس “استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”، و”قنص 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة”، وقتل “10 من ضباط وجنود العدو” في حي الشجاعية.

كما أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “إيقاع 6 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة”، في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وأعلنت سرايا القدس أيضا “قنص جندي صهيوني في محور التقدم حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة”.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس إنهما استهدفتا قوات راجلة للاحتلال في عدة مواقع في قطاع غزة، مما أسفر عن “تحقيق إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف”.

كما أعلنتا عن قصف حشود في مواقع الإسناد لقوات الاحتلال وكذلك تجمعات لجنود الاحتلال برشقات صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتدمير دبابات وآليات في مواقع عدة داخل القطاع.