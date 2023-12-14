استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة جنين (فيديو)

استشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، فجر الخميس، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما أصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا إن شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي إن 5 إصابات بينها اثنتان وصفت بالخطيرة، وصلت إلى المستشفى.

اســ ــتشــ ـهاد 3 شبان جرّاء قصـ ـف الاحتلال للحي الشرقي من مدينة #جنين#الجزيرة_مباشر | #الضفة_الغربية pic.twitter.com/7dFr9dDsE7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2023

وأفاد المواطن كفاح أبو سرور لـ”وفا” بأن قوات الاحتلال حاصرت منزله وعدة منازل محيطة، وطالبته وزوجته وأطفاله بالخروج من المنزل، قبل أن تطلق قذيفة “أنيرجا” ووابلا من الرصاص على المنزل لتلحق به أضرارا جسيمة.

وأطلقت قوات الاحتلال أكثر من 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيا.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، كما فجرت قوات الاحتلال منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

والدة مصاب بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية في جنين تحاول إنعاشه#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/GPyBSxV4Wi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 13, 2023

ومساء الأربعاء، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صالون حلاقة في مخيم جنين، يعود للمواطن عدي جلامنة بعد إطلاق قذيفة “أنيرجا” صوبه، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بالكامل، كما أصيب مواطن بشظايا الرصاص الحي بالوجه في الحي الشرقي.

واستُشهد الشاب قسام باسم زيدان (29 عاما) من مدينة جنين، عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة رمانة غرب جنين#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/GiDGDsJvDg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 14, 2023

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحم جنود الاحتلال عددا من مساجد المخيم، واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كما قام الأهالي بالتكبير في مكبرات الصوت في عدد من المساجد، ردا على هذه الأعمال الاستفزازية من جنود الاحتلال.