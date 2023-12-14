رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان: نوجه نداء استغاثة لفك الحصار عن المستشفى وسرعة إسعاف المرضى (فيديو)
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14/12/2023-|آخر تحديث: 14/12/202302:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
وجه رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية نداء استغاثة عبر الجزيرة مباشر لسرعة فك الحصار عن المستشفى لإنقاذ الجرحى والأطفال الخدج.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع الجزيرة مباشر قال فيها:
- تم إجلاء كل النازحين من مستشفى كمال عدوان وأبقى الاحتلال على 65 جريحا منهم 10 حالات حرجة جدا ونحن محتجزون معهم داخل طابق واحد في المستشفى.
- أصبحنا اليوم على استشهاد اثنين من المصابين داخل المستشفى جراء حصار المستشفى وعدم إسعافهما.
- الوضع سيئ جدا ويقوم قناصة الاحتلال بإطلاق النار على النوافذ وعلى كل من يتحرك خارج حدود المستشفى.
- الآليات الإسرائيلية تحيط بالمستشفى والاشتباكات مستمرة حول المستشفى والوضع صعب للغاية.
- أحد الكوادر الطبية خرج للتفاوض مع جنود الاحتلال لإدخال الماء والحليب للأطفال فاستهدفه قناصة الاحتلال برصاصة في يده وعاد مصابا.
- لا نعلم ما هو القادم والاحتلال يمنع إدخال الماء والحليب للأطفال والطعام للمحاصرين في المستشفى.
- نعيش في ظلام دامس وسط صراخ واستغاثة الأطفال المرضى والجوعى.
- المستشفى تقدم خدمات إنسانية للمرضى ولا نعلم لماذا يحاصرها الاحتلال.
- الاحتلال استهدف خزانات المياه في المستشفى بالكامل ولا يوجد نقطة ماء بالمستشفى.
- نوجه نداء استغاثة إن لم يتم فك الحصار عن المستشفى فسيموت المزيد من الأطفال والمرضى وسنموت نحن أيضا في هذا المكان.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان اليوم الأربعاء:
- الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لـ10 جرحى في قسم الطوارئ مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.
- الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.
- الاحتلال يحرم 12 طفلا في العناية من الحليب ونحذر من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.
- الاحتلال لا يزال يحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت.
- قوات الاحتلال تجلي 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء.
المصدر : الجزيرة مباشر